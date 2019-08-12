Брандл: Албону потребуются все умения, чтобы выжить в логове Ферстаппена
Известный комментатор, бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал переход Александера Албона в «Ред Булл» на место Пьера Гасли. По мнению Брандла, Албону придётся нелегко во второй половине сезона.
«Я сочувствую Пьеру, но он сохранил место в Формуле-1 и он всё ещё в игре. Удачи Алексу, он пришёл в Формулу-1 в отличном стиле, но ему понадобятся все инструменты и умения, которые есть в репертуаре гонщиков Формулы-1, чтобы выжить в логове Макса», — приводит слова Мартина Брандла GPBlog.
Напомним, что начиная с Гран-при Бельгии таиландец Александер Албон заменит в составе «Ред Булл» француза Пьера Гасли, который отправится на понижение в «Торо Россо». Даниил Квят сохранил своё место в итальянской команде.
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