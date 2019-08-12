Формула-1 начнёт тестировать ограничение бюджетов в 2020 году

Глава Liberty Media Чейз Кэри подчеркнул, что в следующем году команды начнут подготовку к внедрению в Формулу-1 ограничения бюджетов и поработают над контролем ошибок учёта расходов.



«У некоторых команд возникли вопросы, но они все поддержали идею. Мы бы не вводили ограничение бюджетов, если бы думали, что это крайне сложно контролировать. В 2020 году все команды примут участие в пробном тестировании с точки зрения устранения ошибок учёта затрат.



Главное — конкурентные цели, чтобы команды стали ближе друг к другу. Но не менее важно поддерживать бизнес-модель, которая будет позитивной для существующих команд и потенциальных новых коллективов. Обсуждения с новыми командами уже ведутся», — приводит слова Чейза Кэри Nextgen-Auto.