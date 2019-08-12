Албон — о переходе в «Ред Булл»: похоже на прыжок с большой высоты в глубину

Новичок «Ред Булл» Александер Албон дал первый комментарий о переходе в австрийскую команду на место Пьера Гасли. Гасли, в свою очередь, заменит Албона в «Торо Россо» в качестве напарника Даниила Квята.



«Сюрреалистично получить такую огромную возможность — перейти в «Ред Булл». Не могу не поблагодарить за то, что поверили в меня и сделали это возможным. Это похоже на прыжок с большой высоты в глубину, но у меня есть шорты для плавания!



Спасибо ребятам из «Торо Россо», особенно Францу Тосту, за огромную возможность попасть в Формулу-1 и за бесконечную поддержку в течение моего первого сезона. Теперь сосредоточусь на первой гонке с командой в Бельгии», — написал Александер Албон в «Инстаграме».