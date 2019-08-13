Васильеву пришлось пойти на штраф, чтобы получить новые колёса на Бахе Венгрии

Аргентинский гонщик Орландо Терранова одержал победу на очередном этапе Кубка мира по бахам — Бахе Венгрии. Перед стартом заключительного дня между Террановой и чехом Мартином Пропоком было всего 46 секунд. Победу на четвертом спецучастке одержал Орландо, хотя старался ехать аккуратно. Прокоп не смог поймать нужный ритм и отыграть время, отстав от соперника всего на две секунды. Дуэт Владимира Васильева и Константина Жильцова стал на спецучастке только пятым — из-за разбортированного колеса за три километра до финиша. Запасок у экипажа не осталось. Во время 30-минутного сервиса было принято решение приобрести три новых колеса, каждое из которых, согласно правилам, стоило экипажу полутора штрафных минут.



Победу на финальном пятом спецучастке одержал Прокоп, но он смог отыграть только 11 секунд у победителя венгерской гонки Террановы. Мартин стал вторым, а дуэт Васильева и Жильцова занял третью ступеньку на подиуме. Интересно, что в день финиша Бахи Венгрии Васильеву исполнилось 50 лет.



По сумме пяти этапов Кубка мира по бахам в лидеры вышел Орландо Терранова. Владимир Васильев переместился на вторую строчку с отставанием в десять очков. Мартин Прокоп в свою очередь поднялся на одну позицию вверх и стал третьим, а Якуб Пшигонски опустился на четвёртую строчку. В оставшихся трех гонках будет разыграно ещё 90 очков. Следующий этап Кубка мира по бахам пройдет в Польше с 29 августа по 1 сентября.



Кубок мира по бахам. Общий зачёт

Орландо Терранова — 90 очков

Владимир Васильев — 80

Мартин Прокоп — 65

Якуб Пшигонски — 58

Фёдор Воробьев — 31.

Видеообзор третьего дня бахи Бахи Венгрии можно посмотреть на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.