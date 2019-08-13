Экс-пилот Формулы-1 ждёт решения врачей об ампутации ноги

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Доннелли рассказал, как происходит его восстановление после инцидента на благотворительном заезде на мопедах 5 июля. Доннелли упал с транспортного средства. Другой участник заезда переехал Доннелли, гонщик получил перелом бедра, однако врачи говорят о риске ампутации из-за инфекции.
«Всё моё бедро превратилось в пузырчатую плёнку. Это были красные и оранжевые пузыри, а потом они переместились на другую ногу и спину. Это была инфекция.
Слава богу существует морфий и антибиотики. Мне уже дважды приходилось возвращаться в больницу, потому что жаркая погода ухудшает состояние моей ноги в гипсе. Когда я узнаю от врачей, спасут ли они мою ногу, это будет большой день для меня. Важно, чтобы кость сцепилась со скобой, которая стоит в ноге», — приводит слова Доннелли Autosport.
Решение врачей о ноге было отложено на три-четыре месяца, чтобы дать время организму Доннелли восстановиться.
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