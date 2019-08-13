Леклер: моя ошибка в Баку была более серьёзной, чем в Германии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что считает аварию во время второго сегмента квалификации Гран-при Азербайджана более серьёзной ошибкой, чем инцидент во время Гран-при Германии.

«Думаю, после Баку я был не в том состоянии, как сейчас. Для меня та ошибка была гораздо более серьёзной. В Хоккенхайме последствия получились очень большими, наверное, даже более значимыми, чем в Баку в квалификации, ведь я не набрал очков. Но, с другой стороны, условия в Германии были очень плохими в последних поворотах, снова пошёл дождь. Но я не рассматриваю это, как оправдание. Мне нужно извлечь из этого урок», — цитирует Леклера RaceFans.

В настоящее время Леклер занимает пятую строчку в зачёте пилотов, набрав 132 очка.