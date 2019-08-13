Й. Ферстаппен: Хэмилтон теперь испытывает давление

Йос Ферстаппен, бывший пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что теперь лидер текущего сезона Льюис Хэмилтон испытывает давление. Перед летним перерывом Ферстаппен выиграл две гонки и прервал гегемонию «Мерседеса».

«Когда видишь, как водит болид Макс, понимаешь, что нет причин удивляться его результатам. Хэмилтон испытывает давление, это можно сказать, исходя из его речей. Почему он отвечает на слухи? Он говорит, что двигатель «Хонды» сейчас лучше, чем у «Мерседеса». Но мне не кажется, что на прямых это действительно так. Макс никогда не говорил мне о давлении. Его ничего не беспокоит.

То, что происходило с Сенной, теперь может случиться с Максом. Он может стать героем, и это здорово», — цитирует Ферстаппена-старшего GrandPX.News.