Райкконен: в Санкт-Петербурге было чертовски скучно, так что я накидался

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал собственное поведение во время гала-церемонии ФИА в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года. Райкконен был обязан посетить церемонию как третий призёр сезона-2018 Формулы-1. Во время вечера оказавшийся навеселе финн активно общался с Себастьяном Феттелем и другими гонщиками и с трудом получил приз за третье место.



«Там было чертовски скучно, так что было лучше накидаться! Возможно, мне предлагали побольше, чтобы я точно общался! После церемонии мне никто не звонил. Да и почему люди из ФИА должна были сердиться? Это они меня пригласили. Я не допустил никаких ошибок, ничего страшного не случилось!» — заявил Райкконен в интервью Motorsport-Total.



Финн также ответил на вопрос, как на его поведение отреагировала жена Минтту: «Всё нормально. Она со мной много всего пережила!»

В Питере — пить! Кими загулял, а Хэмилтона раскритиковали за зелёные штаны Кими Райкконен стал главным героем гала-вечера ФИА в Санкт-Петербурге. Благо, жену не посадили рядом.