Цендер: Райкконен пилотирует болид без каких-либо инструкций

Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер рассказал, что финский пилот Кими Райкконен отлично справляется со своими обязанности без каких-либо инструкций. По мнению Цендера, финскому гонщику не нужно ничего объяснять.

«Кими пилотирует болид без каких-либо инструкций. Кими всё делает сам. Он всё прекрасно понимает. Инженеры обсуждают друг с другом, нужно ли менять настройки двигателя. В тот же момент Кими производит собственные настройки. Он точно знает, что должен делать и когда.

Что касается Джовинацци, мы немного подвели его в начале сезона. Но он становится всё лучше и лучше», — цитирует Цендера Auto Motor und Sport.

В текущем сезоне Райкконен набрал 31 очко, он занимает восьмое место в зачёте пилотов.