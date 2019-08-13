Цендер: Райкконен пилотирует болид без каких-либо инструкций
Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер рассказал, что финский пилот Кими Райкконен отлично справляется со своими обязанности без каких-либо инструкций. По мнению Цендера, финскому гонщику не нужно ничего объяснять.
«Кими пилотирует болид без каких-либо инструкций. Кими всё делает сам. Он всё прекрасно понимает. Инженеры обсуждают друг с другом, нужно ли менять настройки двигателя. В тот же момент Кими производит собственные настройки. Он точно знает, что должен делать и когда.
Что касается Джовинацци, мы немного подвели его в начале сезона. Но он становится всё лучше и лучше», — цитирует Цендера Auto Motor und Sport.
В текущем сезоне Райкконен набрал 31 очко, он занимает восьмое место в зачёте пилотов.
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