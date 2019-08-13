«Макларен» готов предоставить шанс в Формуле-1 своим пилотам из IndyCar
Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что в новом сезоне у компании могут быть переплетения в проектах в Формуле-1 и IndyCar. «Макларен» возвращается в IndyCar после длительного перерыва, а в будущем компания готова предоставить место пилота в Формуле-1 гонщику из IndyCar.
«Безусловно, если мы будем чувствовать, что один из наших гонщиков в IndyCar имеет перспективы в Формуле-1, мы предоставим ему возможность проверить себя в качестве тест-пилота.
Я думаю, что в этом заключается прелесть выступления одновременно в Формуле-1 и IndyCar. Мы создадим возможности для пилотов и инженеров. Особенно это актуально с учётом грядущего ограничения бюджетов Формулы-1», — цитирует главу автоспортивного подразделения Crash.
З. Браун — о возвращении «Макларена» в IndyCar: наши двери открыты для Алонсо
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