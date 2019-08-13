Опубликовано расписание этапа РСКГ на Moscow Raceway

Пресс-служба СМП РСКГ опубликовала расписание десяти гонок и развлекательных мероприятий на Moscow Raceway 17 и 18 августа. И в субботу, и в воскресенье болельщиков ожидают по пять ярких гонок, множество активностей для взрослых и детей, розыгрыш автомобиля LADA от команды LADA Sport ROSNEFT – а также благотворительный картинговый марафон с участием звезд российского автоспорта, вырученные средства от которого будут переданы Фонду Гоши Куценко «Шаг вместе» и направлены на лечение детей с ДЦП.



Каждый день с 10:00 до 19:00 для зрителей работают ди-джей и фокусник, открыты выставки тюнинга автомобилей, граффити-рисунков, шоу трансформеров, зоны анимациии для детей. На сцене в паддоке можно увидеть go-go танцы, выступления мотоциклистов-стантрайдеров и велотриальщиков.



В фан-зоне команды LADA Sport ROSNEFT работают гоночные симуляторы, трасса для гонок на радиоуправляемых машинах – и здесь же расположен лототрон для флаеров, один из которых позволит его обладателю выиграть автомобиль LADA. Кроме того, у зрителей будет возможность лично пообщаться с пилотами СМП РСКГ во время автограф-сессий – причем на этот раз к участникам Российской серии присоединятся гонщики международной программы SMP Racing Алексей Басов, Виктор Шайтар и Егор Оруджев.



Расписание шестого этапа СМП РСКГ-2019.



Пятница, 16 августа

16:35-19:05 Квалификации кузовных классов СМП РСКГ



Суббота, 17 августа

09:40-10:00 SMP Formula 4, квалификация

10:35-10:55 S1600 Юниор, Гонка 1

11:35-12:05 «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн», Гонка 1

13:00-13:30 «Туринг», Гонка 1

13:55-14:35 Автограф-сессия

15:10-15:40 S1600, Гонка 1

16:15-16:45 SMP Formula 4, Гонка 1



Воскресенье, 18 августа

10:25-10:50 S1600 Юниор, Гонка 2

11:30-12:05 «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн», Гонка 2

13:00-13:35 «Туринг», Гонка 2

14:00-14:40 Автограф-сессия

15:15-15:50 S1600, Гонка 2

16:25-17:00 SMP Formula 4, Гонка 2.