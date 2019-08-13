Российский экипаж прокомментировал выход в лидеры в Кубке мира по бахам

Пилот ZAVIDOVO RACING TEAM Фёдор Воробьёв и его штурман Кирилл Шубин прокомментировали победу в категории Т3 на очередном этапе Кубка мира по бахам, который прошёл в Венгрии. Россияне выступили стабильнее конкурентов, которые допустили ошибки или столкнулись с проблемами. Улетел в кювет оманский гонщик Абдулла Аль-Зубаир, а у Сантьяго Наварры, Александра Доросинского и Микеле Чинотты возникали технические проблемы. По итогам этапа Воробьёв и Шубин захватили лидерство в общем зачёте в категории Т3.



«От этой гонки у меня очень классные впечатления. Был интересный пролог: много коварных мест, и мы старались ехать аккуратнее. Во второй день трасса была разнообразная, с множеством мелких подбросов, таких, что пару раз машина ныряла носом в землю. Лесистые участки были настолько тёмными, что мой визор на шлеме, который такой же тёмный, иногда мешал — это добавляло трудностей. На грунтовке в поворотах очень сильно машину уводило с трассы, поэтому мы сбрасывали скорость, чтобы не получилось, как у Абдуллы Аль-Забаира. В воскресенье у нас был «практический» день: ехали с хорошим запасом времени, контролируя разрыв в нашу пользу и наблюдая издалека за Наваррой, позволяя ему отыграть пару-тройку минут.



Каждую гонку сложнее всего настроиться психологически: даже имея запас времени, всегда есть риск поломок, ведь ралли-рейды — это технический вид спорта. Но мы справились! По очкам в тройке лидеров ситуация в Кубке мира по бахам сейчас очень напряжённая, и в оставшиеся три этапа каждый может выстрелить. Но будем надеяться, что проедем и следующие этапы очень хорошо», — заявил Воробьёв.



«Мы подошли к гонке достаточно серьёзно. Приехали заранее, долго готовили технику и как результат – выполнили все поставленные задачи. Для каждой гонки важна и хорошая резина, и настроенная подвеска, и технически подготовленный автомобиль. За эту гонку мы не допустили ни одной серьёзной ошибки. Ехали в своём темпе, ровно и хорошо. В Кубке мира мы теперь лидеры, а значит, надо особо тщательно готовиться к следующим гонкам, чтобы удержать позиции», — добавил Шубин.



Кубок мира по бахам. Категория T3. Общий зачёт



Фёдор Воробьёв — 82 очка

Сантьяго Наварро — 76

Микеле Чинотто — 74

Адель Абдулла — 45

Александр Доросинский — 43.