Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вильнёв: зачем «Мерседесу» менять Боттаса на Окона?

Вильнёв: зачем «Мерседесу» менять Боттаса на Окона?
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением вокруг ситуации с составом команды «Мерседес» на следующий сезон. Контракт Валттери Боттаса истекает по завершении 2019 года, но канадец не видит причин, по которым боссам «Мерседеса» не следовало бы продлевать сотрудничество с финном.

«Зачем „Мерседесу“ что-то менять? Им нужно продолжать работу с Боттасом. Сколько раз они в нынешнем сезоне праздновали победные дубли? Боттас достаточно часто бывает быстрее Хэмилтона. Если бы он проигрывал Льюису по полсекунды, как это было в прошлом году, тогда можно было бы вести разговор.

Зачем им менять Боттаса на Окона? Эстебан ещё не показал себя. Я не знаю, насколько он хорош и я бы никогда так не рискнул", — приводит слова Вильнёва GPToday.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент