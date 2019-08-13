Вильнёв: зачем «Мерседесу» менять Боттаса на Окона?

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением вокруг ситуации с составом команды «Мерседес» на следующий сезон. Контракт Валттери Боттаса истекает по завершении 2019 года, но канадец не видит причин, по которым боссам «Мерседеса» не следовало бы продлевать сотрудничество с финном.
«Зачем „Мерседесу“ что-то менять? Им нужно продолжать работу с Боттасом. Сколько раз они в нынешнем сезоне праздновали победные дубли? Боттас достаточно часто бывает быстрее Хэмилтона. Если бы он проигрывал Льюису по полсекунды, как это было в прошлом году, тогда можно было бы вести разговор.
Зачем им менять Боттаса на Окона? Эстебан ещё не показал себя. Я не знаю, насколько он хорош и я бы никогда так не рискнул", — приводит слова Вильнёва GPToday.
- 13 августа 2019
-
18:50
-
18:42
-
18:04
-
17:24
-
16:49
-
16:07
-
15:35
-
14:55
-
13:15
-
12:27
-
11:40
-
10:44
-
10:05
-
09:16
-
00:36
-
00:11
- 12 августа 2019
-
23:25
-
23:03
-
20:44
-
19:39
-
19:24
-
18:43
-
17:12
-
16:46
-
16:27
-
16:01
-
15:13
-
14:56
-
14:31
-
14:11
-
13:44
-
13:30
-
12:28
-
10:30
-
09:35