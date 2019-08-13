Риккардо рассказал ещё об одной причине, заставившей его уйти из «Ред Булл»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, как ему далось решение покинуть «Ред Булл». По словам австралийца, этому шагу способствовал целый ряд факторов. Одним из них стала невозможность дальнейшего сотрудничества с гоночным инженером Саймоном Ренни.

«Не могу говорить о конкретных цифрах, но сумма, предлагаемая „Ред Булл“, была нормальной. Разница предложением „Рено“ была небольшая. Так что финансовый фактор не стал определяющим. Также на меня не влиял фаворитизм Ферстаппена, так как об этом больше говорили, чем было на самом деле.

Но в целом у меня было много причин уйти. Это касается и потери Саймона Ренни. Знал, что он уже не будет моим гоночным инженером в 2019 году, даже если останусь. У меня с ним были очень хорошие отношения. Мне было комфортно с ним работать, и если бы он остался со мной… Не знаю, стало ли бы это для меня решающим фактором, но это имело бы влияние. Это был ещё один фактор, к тому же я был обеспокоен из-за «Хонды»", — приводит слова Риккардо Speedcafe.