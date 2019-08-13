Оруджев в новом сезоне WEC выступит в классе LMP1 за Team LNT

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев получил возможность продолжить карьеру в WEC. Новый сезон он начнёт в составе экипажа британской команды Team LNT, сообщает пресс-служба SMP Racing.
Команда заявлена в классе LMP1. Напарниками Егора станут английские пилоты Бен Хенли и Чарли Робертсон, соревновавшиеся ранее в Европейской серии Ле-Ман и отдельных гонках FIA WEC. Экипаж будет выступать на спортпрототипе Ginetta G60-LT-P1, оснащенном двигателем AER. Стартовый номер автомобиля – пять.
«Несмотря на то что я уже знаком и с LMP1, и с двигателем AER, на Прологе спортпрототип Ginetta был для меня «тёмной лошадкой», но в итоге я оказался приятно удивлён. Со скоростью было всё в порядке, и стало сразу понятно, что у этого автомобиля огромный потенциал. Будет интересно посмотреть, насколько близко мы сможем подобраться к «Тойоте» с новыми правилами в этом сезоне», — сказал россиянин.
В минувшем сезоне Оруджев также выступал в WEC, гоняясь в составе SMP Racing на прототипе BR1.
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