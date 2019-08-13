Перес: целью Формулы-1 должно быть скорое возвращение к конкуренции сезона-2012

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес убеждён, что при планировании реформ, руководство Формулы-1 должно нацеливаться на возвращение чемпионата к уровню конкуренции 2012 года. В том сезоне победы на этапах одерживали восемь разных пилотов, представляющие шесть команд. При этом стоит отметить, что с 2014 года победы на этапах Ф-1 достаются лишь «Мерседесу», «Феррари» или «Ред Булл».

«Важно, чтобы мы собрали конкурентоспособную стартовую решётку. Помните, кажется это был 2012 год. У нас тогда было восемь или девять победителей Гран-при. Вся серия была очень конкурентоспособной. На это должна нацеливаться Формула-1 в уже очень скором времени.

Возвращение дозаправок? Я никогда не пилотировал с этим правилом, у меня нет аргументов для его возвращения. Чем больше изменений мы вносим, тем больше даём преимуществ большим командам, это то, что заставляет переживать всех. Возможно, дозаправки это хорошо, но не думаю, что они сильно что-то изменят", — приводит слова мексиканца GPToday.