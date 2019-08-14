Марко: в «Ред Булл» недооценили партнёров из «Хонды»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в австрийской команде не ожидали такого быстрого прогресса от мотористов из «Хонды». Также функционер подчеркнул, что ожидает конкурентоспособности от болида с «Мерседесом» на протяжении всей второй половины сезона.
«Мы построили машину с меньшей прижимной силой. Мы просто недооценили прогресс наших партнёров из „Хонды“, а они нам дали больше мощности, чем мы ожидали. Именно поэтому мы изначально хотели компенсировать нехватку мощности с помощью шасси. Сейчас мы внесли коррективы и в последних гонках шли практически в одном темпе с „Мерседесом“ и определённо были лучше „Феррари“. Думаю, что во второй половине сезона мы будем конкурентоспособными на всех типах трасс», — приводит слова Марко Auto Bild.
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