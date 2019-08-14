Бинотто: сейчас «Феррари» важно взять паузу и немного отдохнуть

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что членам команды нужно отдохнуть после тяжёлого начала сезона во время летней паузы.

«Важно взять паузу и немного отдохнуть. Мы потратили много энергии и сил на старте сезона после зимних тестов. Когда мы осознали, что у нас отставание от конкурентов, пришлось много работать. Теперь важно провести время с пользой и отдохнуть», — цитирует Бинотто GPToday.

В текущем сезоне «Феррари» ещё не одержала ни одной победы. В Кубке конструкторов «Скудерия» занимает второе место, отставая от лидирующего «Мерседеса» на 150 очков. В зачёте пилотов гонщик «Феррари» Себастьян Феттель занимает четвёртую строчку, он отстаёт от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 94 очка.