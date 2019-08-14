Бриаторе основал политическую партию

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе основал в Италии политическую партию. Об этом Бриаторе рассказал на своей официальной странице в «Фейсбуке».



По словам итальянца, партия не будет зависеть от существующих политических сил. Бриаторе планирует объединить под знамёнами партии действующих бизнесменов, которые достаточно успешны в своей сфере.



Партия получила название Movimento del Fare, что в переводе означает «Деловое движение».В программе партии значится снижение налогов. Однако, он выступает за отмену безусловного дохода для всех граждан, который в Италии составляет € 500.



Напомним, после скандала 2009 года Бриаторе был пожизненно отстранён от Формулы-1, но выиграл апелляцию. Однако, по собственному решению, он не стал возвращаться в гонки.