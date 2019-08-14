Известный диджей — о музыке Хэмилтона: Льюис очень талантлив

Участник британской электронной группы Rudimental Леон Ролле, известный под псевдонимом DJ Locksmith, высоко оценил уровень таланта Льюиса Хэмилтона в музыкальной сфере.
«Я помню, как общался с Хэмилтоном на тему музыкальной карьеры. Он много времени проводит в студии. Я слышал много его музыки, он действительно очень хорош и талантлив. Он — большой поклонник музыки, он общался с нами о музыкальной сцене. Я был с ним в студии в Лос-Анджелесе, послушал его работы. В студии он очень крут, он действительно великолепен в работе там. Готов ли я дать несколько советов Льюису? Конечно, в любое время.
Музыка для него — хороший план после ухода из Формулы-1. Но сейчас он на рекордном уровне в гонках, ему не нужно от этого отвлекаться», — приводит слова Locksmith Daily Star.
- 14 августа 2019
-
18:47
-
17:31
-
16:39
-
15:52
-
15:19
-
14:44
-
14:18
-
12:20
-
11:24
-
10:35
-
09:10
-
00:52
- 13 августа 2019
-
23:26
-
22:09
-
21:47
-
20:35
-
19:58
-
18:50
-
18:42
-
18:04
-
17:24
-
16:49
-
16:07
-
15:35
-
14:55
-
13:15
-
12:27
-
11:40
-
10:44
-
10:05
-
09:16
-
00:36
-
00:11
- 12 августа 2019
-
23:25
-
23:03