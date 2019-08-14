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Известный диджей — о музыке Хэмилтона: Льюис очень талантлив

Известный диджей — о музыке Хэмилтона: Льюис очень талантлив
Авто / Формула-1 0

Участник британской электронной группы Rudimental Леон Ролле, известный под псевдонимом DJ Locksmith, высоко оценил уровень таланта Льюиса Хэмилтона в музыкальной сфере.

«Я помню, как общался с Хэмилтоном на тему музыкальной карьеры. Он много времени проводит в студии. Я слышал много его музыки, он действительно очень хорош и талантлив. Он — большой поклонник музыки, он общался с нами о музыкальной сцене. Я был с ним в студии в Лос-Анджелесе, послушал его работы. В студии он очень крут, он действительно великолепен в работе там. Готов ли я дать несколько советов Льюису? Конечно, в любое время.

Музыка для него — хороший план после ухода из Формулы-1. Но сейчас он на рекордном уровне в гонках, ему не нужно от этого отвлекаться», — приводит слова Locksmith Daily Star.

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