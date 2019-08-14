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Вольф объяснил, почему он против отмены в Формуле-1 пятничных тренировок

Вольф объяснил, почему он против отмены в Формуле-1 пятничных тренировок
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в Формуле-1 нельзя отменять пятничные тренировки.

«В DTM это было сделано несколько лет назад. Оказалось, что уик-энд не такой уж и особенный и интересный. Если мы решим сократить расписание уик-энда до двух дней, то его ценность уменьшится. Формула-1 — вершина автоспорта, чемпионат не только пилотов, но и инженеров и команд. Я не стал бы менять это.

Если машину нельзя настроить хорошо, то пробелов становится больше. Я не уверен, что именно по этой причине многие команды проваливаются, а другие выступают лучше, но подобное вполне возможно. Мы можем сократить пятничные свободные заезды до одного часа вместо полутора. Это можно обсудить, но я не стал бы отменять тренировки в пятницу», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.

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