Вольф объяснил, почему он против отмены в Формуле-1 пятничных тренировок

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в Формуле-1 нельзя отменять пятничные тренировки.



«В DTM это было сделано несколько лет назад. Оказалось, что уик-энд не такой уж и особенный и интересный. Если мы решим сократить расписание уик-энда до двух дней, то его ценность уменьшится. Формула-1 — вершина автоспорта, чемпионат не только пилотов, но и инженеров и команд. Я не стал бы менять это.



Если машину нельзя настроить хорошо, то пробелов становится больше. Я не уверен, что именно по этой причине многие команды проваливаются, а другие выступают лучше, но подобное вполне возможно. Мы можем сократить пятничные свободные заезды до одного часа вместо полутора. Это можно обсудить, но я не стал бы отменять тренировки в пятницу», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.