Российский квадроциклист прокомментировал победу в Кубке мира по бахам

Действующий обладатель Кубка мира FIM по ралли-рейдам квадроциклист Александр Максимов прокомментировал завоевание ещё одного трофея. По итогам Бахи Венгрии россиянин гарантировал себе первое место по итогам сезона в Кубке мира FIM по бахам. Россиянин набрал 63 зачётных очка, обойдя словацкого гонщика Юрая Варгу (52 очка) и испанца Даниэля Вилу (25 очков).



«Завоевать Кубок мира по Бахам и выиграть чемпионат мира по ралли-рейдам — эти задачи я поставил перед собой в начале года. Первую успешно выполнил и конечно же, очень доволен. Этот Кубок мира собрал хороший состав, и на каждом этапе фаворитами были местные гонщики, но мне удалось проехать наиболее стабильно и взять очки на всех этапах. Такая тактика дала результат в виде победы.



Технические проблемы случались, но не серьёзные. В Испании у меня сгорел насос перекачки топлива и сел аккумулятор на последнем спецучастке. Заглушил двигатель, чтобы отметить контрольную карту, а завести не смог. Судьи помогли завести с толкача. В Венгрии в самом начале гонки ослабла и слетела цепь, после чего было очень сложно наверстывать время из-за очень сильной пыли, не позволяющей даже приблизиться к соперникам.



В октябре предстоит проехать Ралли Марокко – заключительный этап чемпионата мира. Надеюсь, что мне удастся там добрать достаточное количество очков, чтобы защитить титул, завоёванный в сезоне-2018», — заявил Максимов.