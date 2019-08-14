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Перес: Стролл застал меня врасплох своей скоростью в гонках

Перес: Стролл застал меня врасплох своей скоростью в гонках
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что впечатлён скоростью в гонках напарника — Лэнса Стролла.

«В прошлом я был быстрее напарников по темпу в гонках, но когда в команду пришёл Стролл, он застал меня врасплох своей скоростью в гонках. Он очень быстр по воскресеньям и хорошо справляется со своей работой, учитывая возможности нашей машины.

С самого начала сезона я стремился выжать максимум из болида, в какой-то момент это неплохо получалось. Да, ошибка в Германии испортила впечатление от первой половины сезона, но в остальном всё отлично. Надеюсь, смогу сильно провести остаток сезона», — приводит слова Серхио Переса Motorsport Week.

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