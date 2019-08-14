Перес: Стролл застал меня врасплох своей скоростью в гонках

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что впечатлён скоростью в гонках напарника — Лэнса Стролла.



«В прошлом я был быстрее напарников по темпу в гонках, но когда в команду пришёл Стролл, он застал меня врасплох своей скоростью в гонках. Он очень быстр по воскресеньям и хорошо справляется со своей работой, учитывая возможности нашей машины.



С самого начала сезона я стремился выжать максимум из болида, в какой-то момент это неплохо получалось. Да, ошибка в Германии испортила впечатление от первой половины сезона, но в остальном всё отлично. Надеюсь, смогу сильно провести остаток сезона», — приводит слова Серхио Переса Motorsport Week.