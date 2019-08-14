Чандхок — о переходе Албона в «Ред Булл»: успех Квята в Германии был случайным

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли на Александера Албона, а не на Даниила Квята, несмотря на подиум россиянина на этапе в Германии.



«Да, Даниил Квят оказался на первых полосах газет благодаря подиуму на Гран-при Германии, но это была случайная стратегическая идея, которая сработала и привела его туда. Албон же выглядел как тот, кто достиг лучшего возможного результата к настоящему моменту. Кроме того, «Ред Булл» знает, на что способен Квят, однако Албон находится на ранней стадии развития и со временем станет гораздо сильнее», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.



Напомним, с Гран-при Бельгии Александер Албон заменит Пьера Гасли в составе команды «Ред Булл», а Гасли возвращается в «Торо Россо».