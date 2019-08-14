Кравиц: возможно, Квят ответил отказом на предложение «Ред Булл»

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли на Александера Албона, а не на Даниила Квята, несмотря на подиум россиянина на этапе в Германии.



«На бумаге Даниил Квят — лучший вариант, он более опытный, уже знает команду «Ред Булл» и, что играет ему на руку, совершенно другой гонщик в сравнении с тем, каким был, когда уходил из Формулы-1 в 2017 году. Это должно было сработать в его пользу.



Думаю, причина, по которым в команде выбрали не его, в том, что они уже пробовали Квята в «Ред Булл» однажды и это не сработало. Либо они спросили его, и он ответил отказом. Либо они сказали «нет», либо он. Интересно узнать, кто это был?» — приводит слова Кравица Sky Sports.



Напомним, с Гран-при Бельгии Александер Албон заменит Пьера Гасли в составе команды «Ред Булл», а Гасли возвращается в «Торо Россо».