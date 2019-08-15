Де Врис протестировал болид Формулы-Е «Мерседес»
Лидер чемпионата Формулы-2, голландский гонщик Ник де Врис протестировал болид Формулы-Е «Мерседес», сообщает E-Racing365. В настоящий момент команда «Мерседес» не объявила состав пилотов на сезон-2019/20. В минувшем сезоне за команду HWA, из которой и был создан заводской коллектив «Мерседеса» выступали Стоффель Вандорн и Гэри Паффет.
По информации СМИ, наиболее высокие шансы получить контракт с «Мерседесом» есть у Стоффеля Вандорна, Ник де Врис же рассматривается на роль тест-пилота команды. Де Врис в нынешнем сезоне является пилотом симулятора команды Формулы-1 «Мерседес».
Де Врис за четыре этапа до конца сезона в Формуле-2 занимает первую строчку в личном зачёте, опережая ближайшего преследователя, Николаса Латифи, на 30 баллов.
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