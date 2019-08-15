Абитебуль призвал менять трассы, а не правила Формулы-1
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что руководству Формулы-1 стоило сосредоточиться на изменении трасс, а не на пересмотре правил. Изменение регламента, направленное на выравнивание конкуренции, запланировано на 2021 год.
«На мой взгляд, нам нужно больше внимания уделить проектированию трасс. Я бы предпочёл меньше уделять внимания правилам, но поработать над модификаций трасс. Это лучше, чем инвестировать в изменение 20 машин каждый год.
Я бы, наверное, изменил один – два поворота на каждой трассе. Это было бы эффективнее и полезнее для нашего спорта.
Я знаю, что Формула-1 активно работала над трассой во Вьетнаме. Но, возможно, мы могли бы решать эти вопросы вместе, это бы пошло на пользу Формуле-1», — цитирует Абитебуля Autosport.
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