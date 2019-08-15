«Макларен» хочет наполовину сократить отставание от топ-команд в следующем году

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что в следующем сезоне его команда должна вдвое сократить отставание от лидеров. В текущем сезоне «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов, но отстаёт от занимающего третью строчку «Ред Булл» на 162 очка.
«В следующем году мы хотим примерно наполовину сократить отставание от топ-команд. Мы находимся где-то в одной-полутора секундах от топ-3. И наша цель — приблизиться вдвое.
Следующий сезон должен быть эволюционным, а не революционным. Мы набрали хороший темп, знаем плюсы и минусы нашего болида, понимаем машину. Мы устраняем недостатки.
Следующая цель — повысить скорость болида. Наконец, нам удалось вовремя начать работу над машиной. Уже сразу после зимних тестов мы начали заниматься созданием концепции на следующий год.
Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистами. У нас нет волшебной палочки, а отставание от топовых команд остаётся большим», — цитирует Зайдля Motorsport.
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