Риккардо: в «Ред Булл» я сразу чувствовал, что это — команда победителей
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о своих первых впечатлениях после перехода во французскую команду из «Ред Булл».
«С первого дня, когда я появился в «Ред Булл», у нас была хорошая структура. Начиная от инженеров, заканчивая организацией персонала и обсуждением вопросов.
Мы всё анализировали, шины, шасси, всё. Когда я пришёл в «Рено», я заметил, что команде не хватало уверенности в собственных силах, ведь они долгое время ничего не выигрывали. В «Ред Булл» я сразу чувствовал, что это — команда победителей.
Речь не идёт о чём-то негативном о «Рено», просто не хватало уверенности. В «Ред Булл» уверенности было намного больше. Мы пытаемся изменить этот менталитет», — цитирует Риккардо Autosport.
Риккардо рассказал ещё об одной причине, заставившей его уйти из «Ред Булл»
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