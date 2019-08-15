Риккардо: в «Ред Булл» я сразу чувствовал, что это — команда победителей

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о своих первых впечатлениях после перехода во французскую команду из «Ред Булл».

«С первого дня, когда я появился в «Ред Булл», у нас была хорошая структура. Начиная от инженеров, заканчивая организацией персонала и обсуждением вопросов.

Мы всё анализировали, шины, шасси, всё. Когда я пришёл в «Рено», я заметил, что команде не хватало уверенности в собственных силах, ведь они долгое время ничего не выигрывали. В «Ред Булл» я сразу чувствовал, что это — команда победителей.

Речь не идёт о чём-то негативном о «Рено», просто не хватало уверенности. В «Ред Булл» уверенности было намного больше. Мы пытаемся изменить этот менталитет», — цитирует Риккардо Autosport.