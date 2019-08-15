Сын Райкконена дебютировал в картинге

Робин, сын пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, дебютировал в картинге. Счастливый отец опубликовал фотографии и видео, на котором его четырёхлетний сын впервые управлял картом.
«Aceman, начало», — написал Райкконен в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» финского пилота.
Позже он добавил фотографию своей дочери в карте и предположил, что она тоже присоединится через несколько лет.
Ещё во время Гран-при Азербайджана Кими Райкконен рассказал, что планирует научить сына ездить на карте летом. До этого Робин водил лишь мини-мотоцикл с модифированной ручкой акселерации, не позволяющей слишком сильно разогнаться. Также Кими рассказал, что не будет настаивать на занятиях детей автоспортом. «Если для них это будет лишь хобби, мне будет только лучше», — сказал финский пилот.
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