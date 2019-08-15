Сын Райкконена дебютировал в картинге

Робин, сын пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, дебютировал в картинге. Счастливый отец опубликовал фотографии и видео, на котором его четырёхлетний сын впервые управлял картом.

«Aceman, начало», — написал Райкконен в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» финского пилота.

Позже он добавил фотографию своей дочери в карте и предположил, что она тоже присоединится через несколько лет.

Ещё во время Гран-при Азербайджана Кими Райкконен рассказал, что планирует научить сына ездить на карте летом. До этого Робин водил лишь мини-мотоцикл с модифированной ручкой акселерации, не позволяющей слишком сильно разогнаться. Также Кими рассказал, что не будет настаивать на занятиях детей автоспортом. «Если для них это будет лишь хобби, мне будет только лучше», — сказал финский пилот.