Боттас принял участие в секретных раллийных тестах
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас принял участие в секретных тестах раллийной машины Ford Fiesta, утверждает Planet F1 со ссылкой на финские издания.
Боттас тестировал машину команды M-Sport, подготовленную по требованиям чемпионата мира по ралли WRC. Тесты проходили в Германии.
Ранее Боттас уже управлял машиной, предназначенной для ралли. Он принял участие в Arctic Lapland Rally, где занял пятое место. Тогда финский гонщик сообщил, что хотел попробовать что-то новое для души.
Будущее Боттаса в Формуле-1 остаётся под вопросом. У гонщика истекает контракт с «Мерседесом», а немецкая команда по-прежнему не определилась, кому будет доверено место напарника Льюиса Хэмилтона. В качестве претендента также называется Эстебан Окон.
Боттас: лучший собеседник — парень в зеркале
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