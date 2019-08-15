Авиагруппа «Русские витязи» выступит на Гран-при России

Во время гоночного уик-энда Формулы-1 в небе над Олимпийским парком в Сочи пролетят боевые истребители авиационной группы «Русские витязи», которые исполнят сложнейшие фигуры высшего пилотажа, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома»



Основное выступление состоится 28 сентября. В программе запланирован показ таких фигур, как «Колокол», «Кадушка», «Штопор» и других. 29 сентября «Русские витязи» пролетят над «Сочи Автодромом» перед стартом гонки Гран-при России. Самолеты Су-30СМ, на которых выступает авиационная группа, стоят на вооружении Военно-воздушных сил РФ.



«В субботу, 28 сентября, мы проведём демонстрационный полёт по стандартной программе, с которой выступаем в этом сезоне, — высший пилотаж в составе четырёх самолётов Су-30СМ, далее парный встречный синхронный пилотаж и одиночный высший пилотаж. В воскресенье, 29 сентября, будет проход группы над местом старта. Мы с радостью выступим на Гран-при России, постараемся удивить зрителей, чтобы у них остались яркие впечатления не только от Формулы-1, но и от российской авиации», — заявил командир авиационной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев.