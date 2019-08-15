Бинотто: «Феррари» не нужно прекращать работу над болидом нынешнего сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что его команде стоит прекращать работу над развитием болида текущего сезона. Несмотря на неудачное выступление, «Феррари» не планирует полностью переключаться на новый болид.

«Расстановка приоритетов — сложная задача. Но хочу сразу сказать, что наши старания в нынешнем сезоне помогут нам в следующем. Я не думаю, что нам нужно прекращать работу над болидом для нынешнего сезона.

Но нам также важно организоваться и подготовиться к 2021 году, нет никаких сомнений. У нас появились новые люди в техническом департаменте. Нам нужно брать ответственность, исходя из приоритетов.

Надеюсь, что нам удастся получить больше прижимной силы с сохранением аэродинамической эффективности. Это и будут наши главные цели», — цитирует Бинотто Motorsport.