Вольф: для Боттаса место в «Мерседесе» — удивительный подарок

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о Валттери Боттасе.



«Валттери был очень расстроен в конце прошлого сезона, поскольку его позиции не соответствовали его ожиданиям, но и мы не дали ему шанса, поскольку ему нужно было оставаться позади Льюиса, чтобы он мог выиграть чемпионат. Это может отправить вас в затяжное пике. Я думаю, что Валттери осознал, что у него есть потрясающая возможность выступать в составе «Мерседеса» в Формуле-1, что в настоящий момент является лучшим вариантом.



Для него место в «Мерседесе» — удивительный подарок, который он получил, возможность, которую он заслужил. Он вернулся с мыслями о том, что ему нужно сделать всё возможное, и он демонстрирует это сейчас. Квалификации Валттери великолепны, а от гонки к гонке мы видим всё лучшую версию Валттери», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.