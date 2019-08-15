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Симондс назвал Расселла будущим чемпионом мира

Симондс назвал Расселла будущим чемпионом мира
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Технический директор Формулы-1, бывший технический директор команды «Уильямс» Пэт Симондс назвал Джорджа Расселла будущим чемпионом мира.

«Будущий чемпион мира? Дам нестандартный ответ. Наблюдая за Джорджем Расселлом в Формуле-2, я был действительно впечталён его выступлениями. Я видел, как хорошо он выступает в гонках в самых разных обстоятельствах — будучи лидером, когда необходимо контролировать ход гонки, прорываться через трафик, выступать на сухой или мокрой трассе. Когда что-то пошло не так, он справлялся с этим», — приводит слова Пэта Симондса официальный сайт «королевских гонок».

В нынешнем сезоне Джордж Расселл занимает последнюю строчку в личном зачёте, не имея в активе ни одного очка.

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