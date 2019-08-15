Симондс назвал Расселла будущим чемпионом мира

Технический директор Формулы-1, бывший технический директор команды «Уильямс» Пэт Симондс назвал Джорджа Расселла будущим чемпионом мира.



«Будущий чемпион мира? Дам нестандартный ответ. Наблюдая за Джорджем Расселлом в Формуле-2, я был действительно впечталён его выступлениями. Я видел, как хорошо он выступает в гонках в самых разных обстоятельствах — будучи лидером, когда необходимо контролировать ход гонки, прорываться через трафик, выступать на сухой или мокрой трассе. Когда что-то пошло не так, он справлялся с этим», — приводит слова Пэта Симондса официальный сайт «королевских гонок».



В нынешнем сезоне Джордж Расселл занимает последнюю строчку в личном зачёте, не имея в активе ни одного очка.