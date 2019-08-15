Ламмерс — о замене Гасли: «Ред Булл» нужен был кто-то похожий на Риккардо

Экс-пилот Формулы-1, а ныне руководитель организационного комитета Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли на Александера Албона. По его словам, такой шаг австрийской команды вполне понятен и объясним.

«С одной стороны, это очень тяжело для Гасли, с другой — в „Ред Булл“ неоднократно подчёркивали, что ему нужно прибавлять и становиться более эффективным. В конце концов, это решение можно понять. Если в следующем чемпионате „Ред Булл“ хочет бороться за титул вместе с Максом Ферстаппеном, им обязательно нужен другой гонщик, кто-то, кто был бы похожим на Даниэля Риккардо», — приводит слова голландца F1i.

Напомним, Пьер Гасли был переведён в «Торо Россо».