Вольф: Хэмилтон считает, что и Боттас, и Окон заслуживают быть его напарниками
Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз подчеркнул, что команда стоит перед тяжёлым выбором в плане определения состава пилотов на следующий год. В «Мерседесе» всё ещё не определились, кто будет напарником Льюиса Хэмилтона в 2020 году и выбирают между Валттери Боттасом и Эстебаном Оконом.
«Это тяжёлое решение. Знаю Боттаса с момента его выступлений в Формуле-Рено, а Эстебана — с его дебютного сезона в Формуле-3.
Как бы то ни было, будем принимать решение, базируясь исключительно на интересах команды. Льюис с нами уже долгое время, поэтому обсудил с ним наш небольшой список кандидатов. Он думает так же, как и мы. По его мнению, оба заслуживают того, чтобы быть его напарниками в 2020 году", — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.
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