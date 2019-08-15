Вольф: Хэмилтон считает, что и Боттас, и Окон заслуживают быть его напарниками

Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз подчеркнул, что команда стоит перед тяжёлым выбором в плане определения состава пилотов на следующий год. В «Мерседесе» всё ещё не определились, кто будет напарником Льюиса Хэмилтона в 2020 году и выбирают между Валттери Боттасом и Эстебаном Оконом.

«Это тяжёлое решение. Знаю Боттаса с момента его выступлений в Формуле-Рено, а Эстебана — с его дебютного сезона в Формуле-3.

Как бы то ни было, будем принимать решение, базируясь исключительно на интересах команды. Льюис с нами уже долгое время, поэтому обсудил с ним наш небольшой список кандидатов. Он думает так же, как и мы. По его мнению, оба заслуживают того, чтобы быть его напарниками в 2020 году", — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.