Эрнхардт-младший выжил после авиакатастрофы
15 августа, на севере штата Теннесси, в городке Элизабеттон произошла авиакатастрофа. Небольшой частный самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы и загорелся. На его борту был двукратный чемпион NASCAR, победитель гонок в Дайтоне Дейл Эрнхардт-младший, которого сопровождали его супруга и годовалая дочь.
К счастью, в результате катастрофы никто не погиб и не получил серьёзных травм. Пассажиры получили небольшие ссадины. Тем не менее, Эрнхардт был доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование. В медицинское учреждение он прибыл, пребывая в сознании, сообщает ESPN.
44-летний Эрнхардт не принимает участие в сезоне NASCAR, но 31 августа должен был выступить на трассе в Дарлингтоне в Xfinity Series.
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