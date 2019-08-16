Вольф объяснил, почему «Мерседес» не подписал контракт с Миком Шумахером

Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему Мик Шумахер не стал членом молодёжной программы немецкой команды. Функционер намекнул, что виной тому дефицит мест в Формуле-1. Сын семикратного чемпиона мира входит в число слушателей гоночной Академией «Феррари».

«Мы думали о том, чтобы подписать контракт с Миком Шумахером. Но как мы могли это сделать? Мы уже испытываем проблемы с поиском мест в Формуле-1 для Джорджа Расселла и Эстебана Окона. В любом случае Мик хороший парень. У него есть характер и он значительно вырос в Формуле-3 и в Формуле-2. Когда придёт время он также будет в Формуле-1», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.

Молодёжная программа «Мерседес» в последние годы действительно испытывает проблемы с трудоустройством пилотов в Формуле-1. Джордж Расселл выступает за слабейшую команду пелотона — «Уильямс». Эстебан Окон вынужден пропустить сезон из-за нехватки мест. В минувшем году «Мерседес» отчислил из программы Паскаля Верляйна.