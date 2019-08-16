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«Рено» привезёт большой пакет обновлений за четыре-пять гонок до конца сезона

«Рено» привезёт большой пакет обновлений за четыре-пять гонок до конца сезона
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рено» готовит большой пакет аэродинамических обновлений на последние четыре-пять гонок сезона, сообщает Auto Motor und Sport. На предстоящие два этапа — Гран-при Бельгии и Гран-при Италии команда привезёт небольшой пакет обновлений, который связан со спецификой этих трасс. Помимо этого, на Гран-при Бельгии «Рено» опробует новую спецификацию двигателя, которая должна дать прибавку в 10 лошадиных сил.

Причиной столь позднего введения большого пакета обновления является то, что команда таким образом планирует провести работу над новым болидом, который будет использоваться в сезоне-2020. По информации источника, от работы этого пакета обновлений может зависеть будущее команды — в случае если «Рено» не удастся прибавить, то у исполнительного комитета могут возникнуть вопросы к целесообразности больших трат на Формулу-1, которые не приносят результата.

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