Вольф: Алонсо в «Мерседесе»? Это немыслимо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не рассматривает вариант с приглашением испанца Фернандо Алонсо в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.



«Алонсо — один из сильнейших гонщиков мира, а после выступлений за «Феррари» он не получал в распоряжение конкурентоспособную машину. Но так складываются обстоятельства, что во всех топ-командах уже есть первые пилоты. Иногда быть хорошим гонщиком недостаточно, нужно ещё и оказаться в нужном месте в нужное время.



Для нас переход Алонсо в команду является чем-то немыслимым. Мы не хотим повторения той истории, которая произошла между ним и Льюисом Хэмилтоном в «Макларене» в 2007 году», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.