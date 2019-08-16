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Вольф: Алонсо в «Мерседесе»? Это немыслимо

Вольф: Алонсо в «Мерседесе»? Это немыслимо
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не рассматривает вариант с приглашением испанца Фернандо Алонсо в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.

«Алонсо — один из сильнейших гонщиков мира, а после выступлений за «Феррари» он не получал в распоряжение конкурентоспособную машину. Но так складываются обстоятельства, что во всех топ-командах уже есть первые пилоты. Иногда быть хорошим гонщиком недостаточно, нужно ещё и оказаться в нужном месте в нужное время.

Для нас переход Алонсо в команду является чем-то немыслимым. Мы не хотим повторения той истории, которая произошла между ним и Льюисом Хэмилтоном в «Макларене» в 2007 году», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.

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