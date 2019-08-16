Ферстаппен: планирую остаться в Формуле-1 ещё как минимум на 15 лет
Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он планирует остаться в Формуле-1 ещё как минимум на 15 лет, при условии, что в его распоряжении будет конкурентоспособная техника.
«Мне всего 21 год, и я планирую остаться в Формуле-1 ещё как минимум на 15 лет, пока мне не исполнится 36. Стоит помнить, что я дебютировал здесь в 17 лет, гораздо раньше, чем другие пилоты. Но неизвестно, что будет, когда мне исполнится 36 лет. Буду ли я к тому времени бороться за подиумы? Будет ли в моём распоряжении чемпионский болид?
Конечно, я не планирую гоняться в конце пелотона. После того как я познал вкус борьбы за победы и подиумы, я бы не хотел бороться за места в конце пелотона», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport Magazine.
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