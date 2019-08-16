Отборы ко второму сезону W Series стартуют 16 сентября

Организаторы женского чемпионата W Series рассказали об условиях отбора во второй сезон серии. С 16 по 18 сентября 2019 года на трассе в испанской Альмерии пройдёт первый этап отбора гонщиц на следующий сезон. Помимо этого 12 лучших гонщиц прошлого сезона получили лицензии на сезон 2020 года автоматически.
Предстоящие тесты пройдут с использованием шасси Формулы-3 Tatuus T-318. К кандидатам на отборы выдвигается два требования, гласит заявление пресс-службы серии — они должны быть женщинами и иметь международную лицензию С.
На предстоящие тесты серия планирует пригласить вне конкурса участниц завершившегося сезона W Series, чтобы они могли дать ориентир новым участницам.
Напомним, титул в первом сезоне выиграла британская гонщица Джейми Чедвик.
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