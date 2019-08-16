«Мерседес», «Рено» и «Ред Булл» хотят заморозить развитие моторов в Формуле-1

Руководители заводских команд Формулы-1 близки к компромиссу по вопросу возможной заморозки или введению ограничения на доработку моторов, сообщает Auto Motor und Sport. Суть концепции заключается в том, что мотористы придут к определённому уровню разработки силовой установки, после чего заморозят возможность доработки. Это будет сделано с целью экономии и защиты окружающей среды.
Последний пункт особенно важен в свете того, что крупные производители продолжают работать под серьёзным давлением. Уже сейчас ожидается, что с 2021 года машины Формулы-1 на 25% будут использовать синтетическое топливо, а к 2025 году эта отметка должна достигнуть 100%.
Глава «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что в случае невозможности адаптации к современным экологическим требованиям крупным мотористам будет всё сложнее удерживаться в Формуле-1.
При этом нововведение должно вступить в силу после внедрения нового регламента и при условии, что приблизительно все силовые установки будут примерно одинаковы по своим возможностям.
«Заморозка по моторам должна случиться. В противном случае мы будем выходить за рамки бюджета. Как известно, последняя десятая всегда самая дорогая, и на примере двигателей V8 мы уже видели, сколько средств может сэкономить политика заморозки», — сказал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.
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