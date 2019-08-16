Джовинацци: Райкконен не допускает ошибок

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, как ему работается с напарником по команде Кими Райкконеном. По словам итальянца, чемпионский уровень Кими виден невооружённым глазом и он никогда не допускает ошибок.
«Позитив в том, что у него можно учиться. Изучать полученные им данные, смотреть, как он работает на трассе и вне её. Можно учиться настолько, насколько это может сделать обычный пилот. Кими — чемпион мира, так что в некотором роде он всегда является целью.
Он чемпион мира, он никогда не допускает ошибок и очень опытен. Кими всегда знает, что нужно делать. Иногда мой гоночный темп может быть близок к его темпу, но он всегда знает, что надо делать. Он в этом деле уже 20 лет. Очень рад, что Кими мой напарник. Если задам ему вопрос, он всегда ответит. С момента первого Гран-при я сильно прибавил. Думаю, во многом и благодаря Райкконену, так как я смотрю на его работу", — приводит слова итальянца GPblog.
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