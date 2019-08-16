Риккардо: будет грустно, если завершу карьеру, так и не став чемпионом мира
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо дал понять, что, невзирая на спад в карьере, он по-прежнему не отказывается от чемпионских амбиций и надеется завоевать титул хотя бы один раз.
«Если завершу карьеру, так и не завоевав титул, мы сможем сказать, что моё путешествие в Формулу-1 не было успешным, даже невзирая на семь побед на этапах чемпионата мира.
Не скрываю, будет грустно, если завершу карьеру, так и не став чемпионом мира. Завоевание титула докажет людям, что я был лучшим. Мне нужно это сделать, нужен хотя бы один титул. Это будет важно не только мне, но и людям, которые работают со мной столько лет. После у нас будет возможность организовать вечер воспоминаний", — приводит слова австралийца F1i.
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