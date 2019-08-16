Ферстаппен — о первой половине сезона: хорошо, но могло быть и лучше

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги первой половины сезона. В целом голландец удовлетворён результатами, но признал, что они могли быть и лучше.

«Первая половина сезона прошла хорошо, но всё могло быть и лучше. Думаю, в большинстве гонок мы добились максимума. Пребывая в машине, испытывал удовольствие, но, конечно, нам бы хотелось одержать больше побед. Начало сезона получилось сложнее, чем ожидали. Но после мы доработали шасси, а „Хонда“ поработала с двигателем, и нам удалось одержать две победы.

Что касается первой победы, я был особенно рад за «Хонду». Побеждать всегда здорово, но для них это было очень эмоционально, и я был рад, что всё произошло на трассе в Австрии. Поддержка на «Ред Булл Ринг» была просто волшебной. Перед стартом гонки это заряжает позитивной энергией. В результате ты пытаешься ответить тем же, и нам удаётся это делать уже два года подряд", — приводит слова голландца официальный сайт «Ред Булл».