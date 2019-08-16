Перес: если к 2021 году не смогу бороться за подиум, уйду из Формулы-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что может заставить его завершить карьеру в Формуле-1 к 2021 году.
«Никогда не знаешь, что случится в Формуле-1. Я определённо понимаю, что у меня в запасе осталось меньше сезонов, чем уже мною проведено. Я здесь достаточно давно и никогда не знаешь, как всё сложится. Но я себе пообещал, что если к 2021 году я не смогу бороться за подиум и не буду видеть для этого возможности, я уйду из Формулы-1. Но мы настроены оптимистично и готовы хорошо поработать в ближайшие годы», — приводит слова мексиканца Racer.
Серхио Перес выступает в Формуле-1 с 2011 года. За это время он восемь раз поднимался на подиум. Последний раз это произошло в 2018 году на Гран-при Азербайджана.
В нынешнем сезоне он пока занимает 16-е место в общем зачёте, имея в активе 13 баллов.
- 16 августа 2019
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
21:00
-
19:20
-
19:07
-
18:18
-
16:43
-
15:29
-
14:58
-
13:45
-
12:54
-
11:51
-
10:33
-
09:24
-
01:00
-
00:17
- 15 августа 2019
-
22:53
-
21:57
-
20:34
-
19:53
-
18:27
-
17:20
-
16:46
-
15:39
-
15:02
-
14:46
-
13:42
-
13:42
-
12:11
-
11:23
-
10:41
-
09:50
-
09:07
-
01:03