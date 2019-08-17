Русинов: думаю, решение заменить Гасли на Албона было принято до ГП Германии

Российский гонщик Роман Русинов, выступающий в WEC в классе LMP2, прокомментировал недавние перестановки в «Ред Булл» и «Торо Россо». По его словам, невзирая на то, что место в австрийской команде досталось Александеру Албону, у Даниила Квята остаётся неплохой шанс получить повышение в 2020 году.

«Думаю, что решение заменить Гасли на Албона было принято гораздо раньше уик-энда в Германии, где Даня взял подиум. При этом важно понимать, что ни у кого в «Ред Булле» нет 100% гарантии на это место. У Албона, Квята и Гасли примерно равные шансы стать стать напарником Ферстаппена на следующий сезон. После девяти оставшихся гонок они выберут лучшего.

Поэтому россиянин сохраняет шансы вернуться в «Ред Булл», главное — хорошо проявить себя в оставшихся гонках. Сам факт, что его вернули в Формулу-1 после годового перерыва, говорит о том, что в системе «Ред Булл" в нём заинтересованы", — приводит слова Русинова издание «Известия».