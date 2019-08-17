Петров: Шварцман всегда отдаётся делу на сто процентов

Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о российском пилоте Формулы-3 Роберте Шварцмане и его потенциальном выступлении на домашнем этапе — Гран-при России.



«С одной стороны, родные стены помогают, с другой — Роберт и другие пилоты-профессионалы. Очень важно попасть в настройки болида и проехать уик-энд хорошо. Шварцман с самого начала сезона выглядит как профессионал своего дела. У меня не было особых замечаний по его психологическому настрою, концентрации. Он всегда отдаётся делу на 100%. Уверен, если он продолжит в том же духе, то сможет добиться самых высоких результатов», — приводят слова Виталия Петрова «Известия».



После десяти гонок в Формуле-3 Роберт Шварцман набрал 124 очка и занимает первое место. У его ближайшего преследователя эстонца Юри Випса 112 баллов.